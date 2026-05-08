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Foire nocturne artisanale Salle des fêtes Saint-Père

Foire nocturne artisanale Salle des fêtes Saint-Père samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue du Gravier

Ville : 89450 Saint-Père

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Père

Foire nocturne artisanale

Salle des fêtes Rue du Gravier Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Foire nocturne artisanale animations, buvettes, foodtruck   .

Salle des fêtes Rue du Gravier Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 25 34 35 

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English : Foire nocturne artisanale

L’événement Foire nocturne artisanale Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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