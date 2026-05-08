Foire nocturne artisanale Salle des fêtes Saint-Père
Foire nocturne artisanale Salle des fêtes Saint-Père samedi 20 juin 2026.
Saint-Père
Foire nocturne artisanale
Salle des fêtes Rue du Gravier Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Foire nocturne artisanale animations, buvettes, foodtruck .
Salle des fêtes Rue du Gravier Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 25 34 35
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English : Foire nocturne artisanale
L’événement Foire nocturne artisanale Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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