Visites libres de la Commanderie des Templiers de Villemoison Villemoison Saint-Père
Visites libres de la Commanderie des Templiers de Villemoison Villemoison Saint-Père mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Père
Visites libres de la Commanderie des Templiers de Villemoison
Villemoison Commanderie des Templiers Saint-Père Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Partez à la découverte de la Commanderie des Templiers, à Villemoison. Accès en visite libre du parc et des extérieurs
– le mercredi de 16h30 à 18h.
– du jeudi au samedi de 14h30 à 18h. .
Villemoison Commanderie des Templiers Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr
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English : Visites libres de la Commanderie des Templiers de Villemoison
L’événement Visites libres de la Commanderie des Templiers de Villemoison Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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