Marché nocturne Place de l’Église Saint-Père
Marché nocturne Place de l’Église Saint-Père vendredi 12 juin 2026.
Saint-Père
Marché nocturne
Place de l’Église Le bourg Saint-Père Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-08-14
Un marché nocturne aura lieu sur la place de l’église. De nombreux exposants seront présents, des Food Trucks et buvettes également, ainsi qu’une zone de restauration. .
Place de l’Église Le bourg Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 30 07 36 gouly91800@hotmail.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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