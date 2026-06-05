Marché nocturne Place de l’Église Saint-Père

Saint-Père

Marché nocturne

Place de l’Église Le bourg Saint-Père Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-08-14

Un marché nocturne aura lieu sur la place de l’église. De nombreux exposants seront présents, des Food Trucks et buvettes également, ainsi qu’une zone de restauration. .

Place de l’Église Le bourg Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 30 07 36 gouly91800@hotmail.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bourgogne Coeur de Loire