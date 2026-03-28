Truck et Trinque Ménétereau Saint-Père
Truck et Trinque Ménétereau Saint-Père vendredi 28 août 2026.
Truck et Trinque
Ménétereau Cave Nérot Saint-Père Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Venez vous imprégner de l’esprit de la Cave Nérot, où chaque verre raconte une histoire et où la passion du vin se vit pleinement, dans un cadre champêtre. L’ambiance chaleureuse qui règne est le reflet de la philosophie de la cave partager des moments précieux autour de vins gourmands et sincères. Profitez-en, un vendredi sur deux, lors des soirées Truck et Trinque, où la terrasse de la cave accueille un Food Truck pour vous restaurer. Rendez-vous à partir de 19h (pas de réservation nécessaire), avec Burgers et Saveurs. La soirée sera animée en musique par Kaltéro a le Blues. .
Ménétereau Cave Nérot Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 96 66 27 cave-nerot@orange.fr
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English : Truck et Trinque
L’événement Truck et Trinque Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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