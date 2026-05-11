Concert Festivallon LES BLUES2MEN Rue du Gravier Saint-Père

Saint-Père

Concert Festivallon LES BLUES2MEN

Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 23:59:00

Date(s) :

2026-08-04

Un blues brut et authentique, dans toute sa puissance originelle.

Un résonateur ancestral, vibrant et sensuel. Un harmonica généreux, sincère. Une voix profonde

et habitée.

Christophe Zeb Vialle Moudat (Electric Octopus Orchestra, Rob Strong) et Richie Faret (Cisco

Herzhaft, Rob Strong), armés de riffs rugissants en bottleneck et d’harmonicas éclatants, vous

embarquent dans un set intense, captivant, où chaque note résonne d’émotion. Le tout est

magnifié par l’énergie brute de l’électricité.

Avec Helleluyah , ce duo français s’inscrit dans la grande tradition de la Musique du Diable ,

transportant l’auditeur entre les mystères des marécages du bayou et l’immensité du Delta du

Mississippi. L’album s’enrichit de collaborations prestigieuses, notamment avec Cali, Pascal

Comelade, et bien d’autres.

Retrouvez-les à La Brasserie de Vézelay, où vous pourrez dîner (foodtruck) et/ou boire un verre.

Concert à xxh. Entrée Libre. .

Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 88 90 46

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English : Concert Festivallon LES BLUES2MEN

L’événement Concert Festivallon LES BLUES2MEN Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)