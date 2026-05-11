Concert Festivallon LES BLUES2MEN Rue du Gravier Saint-Père
Concert Festivallon LES BLUES2MEN Rue du Gravier Saint-Père mardi 4 août 2026.
Saint-Père
Concert Festivallon LES BLUES2MEN
Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 23:59:00
Date(s) :
2026-08-04
Un blues brut et authentique, dans toute sa puissance originelle.
Un résonateur ancestral, vibrant et sensuel. Un harmonica généreux, sincère. Une voix profonde
et habitée.
Christophe Zeb Vialle Moudat (Electric Octopus Orchestra, Rob Strong) et Richie Faret (Cisco
Herzhaft, Rob Strong), armés de riffs rugissants en bottleneck et d’harmonicas éclatants, vous
embarquent dans un set intense, captivant, où chaque note résonne d’émotion. Le tout est
magnifié par l’énergie brute de l’électricité.
Avec Helleluyah , ce duo français s’inscrit dans la grande tradition de la Musique du Diable ,
transportant l’auditeur entre les mystères des marécages du bayou et l’immensité du Delta du
Mississippi. L’album s’enrichit de collaborations prestigieuses, notamment avec Cali, Pascal
Comelade, et bien d’autres.
Retrouvez-les à La Brasserie de Vézelay, où vous pourrez dîner (foodtruck) et/ou boire un verre.
Concert à xxh. Entrée Libre. .
Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 88 90 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Festivallon LES BLUES2MEN
L’événement Concert Festivallon LES BLUES2MEN Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Père (Yonne)
- Soirée concert caritative Ménétereau Saint-Père 15 mai 2026
- Truck et Trinque Ménétereau Saint-Père 22 mai 2026
- Jardin dans la rue Saint-Père 24 mai 2026
- Vide-greniers brocante des Men’Terriens Saint-Père 31 mai 2026
- Truck et Trinque Ménétereau Saint-Père 5 juin 2026