Jardin dans la rue Saint-Père
Jardin dans la rue Saint-Père dimanche 24 mai 2026.
Saint-Père
Jardin dans la rue
Quartier piéton autour de l’église Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans le cadre des Lueurs de Vézelay concours, troc vert, artisanat, brocante, jardin, producteurs, musique, buvette et restauration. Les bénéfices de la journée seront reversés à l’association Notre Dame de Saint-Père . .
Quartier piéton autour de l’église Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Jardin dans la rue
L’événement Jardin dans la rue Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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