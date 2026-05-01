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Jardin dans la rue Saint-Père

Jardin dans la rue Saint-Père dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Quartier piéton autour de l'église

Ville : 89450 Saint-Père

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Père

Jardin dans la rue

Quartier piéton autour de l’église Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Dans le cadre des Lueurs de Vézelay concours, troc vert, artisanat, brocante, jardin, producteurs, musique, buvette et restauration. Les bénéfices de la journée seront reversés à l’association Notre Dame de Saint-Père .   .

Quartier piéton autour de l’église Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Jardin dans la rue

L’événement Jardin dans la rue Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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