Saint-Père

Jardin dans la rue

Quartier piéton autour de l’église Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre des Lueurs de Vézelay concours, troc vert, artisanat, brocante, jardin, producteurs, musique, buvette et restauration. Les bénéfices de la journée seront reversés à l’association Notre Dame de Saint-Père . .

Quartier piéton autour de l’église Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Jardin dans la rue

L’événement Jardin dans la rue Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay