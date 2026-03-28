Soirée concert caritative Ménétereau Saint-Père

Soirée concert caritative

Ménétereau Cave Nérot Saint-Père Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Venez vous imprégner de l’esprit de la Cave Nérot, où chaque verre raconte une histoire et où la passion du vin se vit pleinement, dans un cadre champêtre. L’ambiance chaleureuse qui règne est le reflet de la philosophie de la cave partager des moments précieux autour de vins gourmands et sincères.

Profitez-en, lors de cette soirée caritative, où la terrasse de la cave accueille un concert d’Elixir, au profit de l’association FAUSI (France Aide Urgence Secours International).

Rendez-vous à partir de 19h (réservation nécessaire), pour un repas avec du charolais grillé au menu ! .

Ménétereau Cave Nérot Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 96 66 27 cave-nerot@orange.fr

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English : Soirée concert caritative

L’événement Soirée concert caritative Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire