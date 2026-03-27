Randonnée solidaire La Sein Péroise Saint-Père
Randonnée solidaire La Sein Péroise Saint-Père dimanche 7 juin 2026.
Randonnée solidaire La Sein Péroise
Ménetéreau Saint-Père Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Participez à cette randonnée de 8 km, au départ de la place de Ménétereau à 10h, suivie d’un moment convivial à l’arrivée, depuis la terrasse de la Cave Nérot (possibilité de déguster une planche sur place, en supplément).
Organisé par l’association “Foutu Cancer 58”. Sur inscription avant le 31 mai sur Hello Asso, ou sur place. .
Ménetéreau Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 96 66 27
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English : Randonnée solidaire La Sein Péroise
L’événement Randonnée solidaire La Sein Péroise Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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