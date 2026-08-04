AGENDA · Saint-Père
Concert de blues Saint-Père
mardi 4 août 2026 · Saint-Père
Informations pratiques
Saint-Père
Concert de blues
La brasserie de Vézelay Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert de Blues .
La brasserie de Vézelay Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de blues
L’événement Concert de blues Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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