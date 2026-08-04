UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Père

Concert de blues Saint-Père

mardi 4 août 2026 · Saint-Père

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
La brasserie de Vézelay
Ville
89450 Saint-Père
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Père

Concert de blues

La brasserie de Vézelay Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concert de Blues   .

La brasserie de Vézelay Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de blues

L’événement Concert de blues Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Saint-Père (Yonne)