CONCERT – Fête du Jardin Shakespeare / Fado e não só Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Aujourd’hui nantaise, Tânia Raquel Caetano a grandit à Paris après son arrivée en France. Elle s’adonne à la musique dès l’âge de 3/4 ans au sein du bar associatif que ses parents tenaient au Portugal ; portée par les clients qui la poussent à chanter. Depuis toujours, elle ponctue ses concerts de musique française, jazz ou bossa, par quelques Fados a capella et, lors d’une de ses représentations dans un bistro parisien en 2015, on l’invite pour une soirée « Fado vadío » à Paris. Elle découvre alors le Fado dans son entièreté, poussant la porte d’un milieu qui, jusqu’alors, lui était inconnu. Cette musique qu’elle chantait depuis l’adolescence pour renouer avec ses racines devient un chant de l’âme, qu’elle veut sincère et sans détours, depuis, elle décide de s’y consacrer…

Fado e não só – Tânia Raquel Caetano



« Il est un pont que je dessine entre la France et le Portugal. Une proposition au voyage au sein de ce dernier. Au plus proche des gens qui le font, de ce qu’il me procure et de ce qu’il me manque aussi ».

Le samedi 29 août 2026

de 21h00 à 00h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T00:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/fado-e-nao-so/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare et trouvez le meilleur itinéraire

