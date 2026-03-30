Concert Feu! Chatterton & Terrenoire Zénith de Saint-Etienne Métropole Saint-Étienne

Concert Feu! Chatterton & Terrenoire

Zénith de Saint-Etienne Métropole Rue Scheurer Kestner Saint-Étienne Loire

Tarif : 40 – 40 – 60.2 EUR

Prix selon placement dans la salle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Feu! Chatterton et Terrenoir seront sur la scène du Zénith de Saint-Etienne le dimanche 24 mai 2026 à partir de 18h, dans le cadre du Festival Paroles & Musques !

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Zénith de Saint-Etienne Métropole Rue Scheurer Kestner Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 20 04 86

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English :

Feu! Chatterton and Terrenoir will be on stage at the Zénith in Saint-Etienne on Sunday, May 24, 2026 from 6pm, as part of the Festival Paroles & Musques!

L’événement Concert Feu! Chatterton & Terrenoire Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-27 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès