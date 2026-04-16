Concert Filarmonica de Pila 15 ans d’amitié entre Pila et le Pont de l’Arc Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Filarmonica de Pila 15 ans d’amitié entre Pila et le Pont de l’Arc

Samedi 2 mai 2026 de 15h à 16h45. Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 16:45:00

Date(s) :

2026-05-02

Dans le cadre de la célébration des 15 ans d’amitié entre deux quartiers Pont de l’Arc et Pila (jumelés depuis 2011) L’AIAPA organise deux jours de fêtes sur le Pont de l’Arc et en centre d’Aix .

Un concert offert par la Filarmonica di Pila , mêlant musique classique, de films et variété.

La Filarmonica a été fondée en 1923 et depuis elle a toujours été présente sur les terres ombriennes pour animer en musique chaque événement important.

Un programme varié vous sera proposé , du prélude Carmen de Bizet , à la musique du fil il Postino de Glen Miller à Aretha Franklin et Louis Armstrong en passant par Buckley et Michael Bublé très apprécié dans le Bel Paese .

Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com

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English :

As part of the celebration of 15 years of friendship between two districts Pont de l?Arc and Pila (twinned since 2011) AIAPA is organizing two days of festivities on the Pont de l?Arc and in the center of Aix .

L’événement Concert Filarmonica de Pila 15 ans d’amitié entre Pila et le Pont de l’Arc Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence