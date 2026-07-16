Concert Flora Hibberd Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet
jeudi 17 décembre 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Concert Flora Hibberd
Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Association de Breuillet et d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Flora Hibberd dévoile son nouveau single “Mammoth”, faisant suite au succès de son premier album, “Swirl”, sorti en 2025.
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Flora Hibberd unveils her new single, “Mammoth,” following the success of her debut album, “Swirl,” released in 2025.
L’événement Concert Flora Hibberd Breuillet a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique
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