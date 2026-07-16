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Concert Flora Hibberd Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

jeudi 17 décembre 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Multiculturelle La Chênaie
Adresse
Allée des Sports
Ville
17920 Breuillet
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Association de Breuillet et d'Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Breuillet

Concert Flora Hibberd

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Association de Breuillet et d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

Flora Hibberd dévoile son nouveau single “Mammoth”, faisant suite au succès de son premier album, “Swirl”, sorti en 2025.
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Flora Hibberd unveils her new single, “Mammoth,” following the success of her debut album, “Swirl,” released in 2025.

L’événement Concert Flora Hibberd Breuillet a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique

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