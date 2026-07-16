Concert Flora Hibberd Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

Informations pratiques

Breuillet

Concert Flora Hibberd

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Association de Breuillet et d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Flora Hibberd dévoile son nouveau single “Mammoth”, faisant suite au succès de son premier album, “Swirl”, sorti en 2025.

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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Flora Hibberd unveils her new single, “Mammoth,” following the success of her debut album, “Swirl,” released in 2025.

L’événement Concert Flora Hibberd Breuillet a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique