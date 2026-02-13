Saumur

Concert Florilège baroque

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre de la Fest’Académie Les chants d’Ulysse, ce concert réunit des artistes de renommée internationale dans le cadre exceptionnel de l’Église de Nantilly et de son orgue historique datant de 1690.

Au programme un magnifique voyage baroque avec Vivaldi, Bach et Haendel, mais aussi des pépites françaises signées Delalande et Clérambault.

Organisé par L’Ensemble Amarillis, Les chants d’Ulysse, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et en partenariat avec l’Association des amis de l’orgue de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 juillet 2026 de 18h30 à 19h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

As part of the Fest’Acad’ Les chants d’Ulysse festival, this concert brings together internationally renowned artists in the exceptional setting of the Church of Nantilly and its historic organ dating from 1690.

L’événement Concert Florilège baroque Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME