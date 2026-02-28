Concert flûte et orgue Munster
Concert flûte et orgue Munster dimanche 2 août 2026.
Munster
Concert flûte et orgue
place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Concert flûte et orgue par Marie-Pierre et Francis Auclair.
Pour cette nouvelle édition, Marie-Pierre et Francis Auclair accompagnés de leur flûte et de leur orgue, vous proposent un superbe concert. Par cette pause musicale laissez-vous emportez par cette délicate alliance de ces deux instruments.
Bach, Vivaldi, Pierné, Popp et Mozart seront mis à l’honneur. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96 francis.auclair@wanadoo.fr
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English :
Flute and organ concert by Marie-Pierre and Francis Auclair.
L’événement Concert flûte et orgue Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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