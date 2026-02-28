Munster

Concert flûte et orgue

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Concert flûte et orgue par Marie-Pierre et Francis Auclair.

Pour cette nouvelle édition, Marie-Pierre et Francis Auclair accompagnés de leur flûte et de leur orgue, vous proposent un superbe concert. Par cette pause musicale laissez-vous emportez par cette délicate alliance de ces deux instruments.

Bach, Vivaldi, Pierné, Popp et Mozart seront mis à l’honneur. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96 francis.auclair@wanadoo.fr

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English :

Flute and organ concert by Marie-Pierre and Francis Auclair.

L’événement Concert flûte et orgue Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster