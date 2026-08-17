Informations pratiques

Azillanet

CONCERT FLÛTE INDIENNE

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Jeune virtuose de la flûte, J.A. Jayant est flûtiste, collaborateur, pédagogue et compositeur. Il se produit aux quatre coins du monde et contribue à populariser l’art de la flûte.

Véritable ambassadeur mondial de la musique indienne, Jayant s’est produit et a captivé le public lors de nombreux événements prestigieux et festivals en Inde et à travers le monde.

Jeune virtuose de la flûte, J.A. Jayant est flûtiste, collaborateur, pédagogue et compositeur. Il se produit aux quatre coins du monde et contribue à populariser l’art de la flûte.

Véritable ambassadeur mondial de la musique indienne, Jayant s’est produit et a captivé le public lors de nombreux événements prestigieux et festivals en Inde et à travers le monde.

Rendez-vous au Couvent d’Azillanet pour assister à son concert. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie flutejayantofficial@gmail.com

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English : CONCERT FLÛTE INDIENNE

A young flute virtuoso, J.A. Jayant is a flutist, collaborator, educator, and composer. He performs all over the world and helps popularize the art of the flute.

A true global ambassador for Indian music, Jayant has performed and captivated audiences at numerous prestigious events and festivals in India and around the world.

L’événement CONCERT FLÛTE INDIENNE Azillanet a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC