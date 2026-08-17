CONCERT FLÛTE INDIENNE Azillanet
mardi 10 novembre 2026 · Azillanet
Informations pratiques
Azillanet
CONCERT FLÛTE INDIENNE
7 Rue du Couvent Azillanet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Jeune virtuose de la flûte, J.A. Jayant est flûtiste, collaborateur, pédagogue et compositeur. Il se produit aux quatre coins du monde et contribue à populariser l’art de la flûte.
Véritable ambassadeur mondial de la musique indienne, Jayant s’est produit et a captivé le public lors de nombreux événements prestigieux et festivals en Inde et à travers le monde.
Jeune virtuose de la flûte, J.A. Jayant est flûtiste, collaborateur, pédagogue et compositeur. Il se produit aux quatre coins du monde et contribue à populariser l’art de la flûte.
Véritable ambassadeur mondial de la musique indienne, Jayant s’est produit et a captivé le public lors de nombreux événements prestigieux et festivals en Inde et à travers le monde.
Rendez-vous au Couvent d’Azillanet pour assister à son concert. .
7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie flutejayantofficial@gmail.com
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English : CONCERT FLÛTE INDIENNE
A young flute virtuoso, J.A. Jayant is a flutist, collaborator, educator, and composer. He performs all over the world and helps popularize the art of the flute.
A true global ambassador for Indian music, Jayant has performed and captivated audiences at numerous prestigious events and festivals in India and around the world.
L’événement CONCERT FLÛTE INDIENNE Azillanet a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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