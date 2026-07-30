Informations pratiques

Azillanet

STAGE “LA VOIX EST LIBRE” AVEC ISABELLE LUCCIONI

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

Stage d’été “La voix est libre” avec Isabelle Luccioni de la compagnie Oui Bizarre. Dans ce stage, allez à la rencontre de votre voix, libérez là (impro vocales, parlez en public…).

Stage d’été “La voix est libre” avec Isabelle Luccioni de la compagnie Oui Bizarre. Comédienne et metteur en scène, Isabelle crée des spectacles autour des écritures contemporaines.

Dans ce stage, allez à la rencontre de votre voix, libérez là (impro vocales, parlez en public…). .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 60 46 45 80 oui.bizarre@gmail.com

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English :

La voix est libre Summer Workshop with Isabelle Luccioni from the Oui Bizarre theater company. In this workshop, you’ll discover your voice and set it free (through vocal improvisation, public speaking, and more…).

L’événement STAGE “LA VOIX EST LIBRE” AVEC ISABELLE LUCCIONI Azillanet a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC