UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Azillanet

CONCERT NORE PAR LAURENT CAVALIÉ Azillanet

mercredi 16 septembre 2026 · Azillanet

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Adresse
7 Rue du Couvent
Ville
34210 Azillanet
Département
Hérault
Tarif

Azillanet

CONCERT NORE PAR LAURENT CAVALIÉ

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Concert Nore par Laurent Cavalié des musiques de la Montagne Noire.
Concert Nore par Laurent Cavalié des musiques de la Montagne Noire.   .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nore Concert by Laurent Cavalié—Music from the Montagne Noire.

L’événement CONCERT NORE PAR LAURENT CAVALIÉ Azillanet a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

À voir aussi à Azillanet (Hérault)