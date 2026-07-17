Concert Flute Orgue et Chants, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris

Informations pratiques

Concert Flute Orgue et Chants Samedi 19 septembre, 18h00 Église luthérienne de Bon-Secours Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Concert – flute, orgue, piano et chants

Hugo Perina et Yann Boouchereau

Gratuit, participation libre.

Programme du concert à retrouver début septembre sur notre site internet.

Église luthérienne de Bon-Secours 20 Rue Titon, 75011 Paris, France Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0144935516 https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com https://www.facebook.com/Paroisse-luthérienne-de-Bon-Secours-Eglise-Protestante-Unie-de-France-138003139631063/ Église construite à la demande de la communauté luthérienne alsacienne du Faubourg-Saint-Antoine, par l’architecte Augustin Rey, en 1895-1896. Ouverte le dimanche matin.

Concert

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