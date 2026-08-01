UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vinça

CONCERT FOLIE À DEUX Vinça

dimanche 16 août 2026 · Vinça

CONCERT FOLIE À DEUX Vinça

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
25 Rue Léon Trabis
Ville
66320 Vinça
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vinça

CONCERT FOLIE À DEUX

25 Rue Léon Trabis Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert du duo mandoline et accordéon Folie à deux Marina Eckhart et Monty van Belzen reprennent Vivaldi, Paganini, Albéniz et Calace. Participation libre au chapeau.
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25 Rue Léon Trabis Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 93 82 55 

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English :

Concert by the mandolin and accordion duo Folie à deux: Marina Eckhart and Monty van Belzen perform works by Vivaldi, Paganini, Albéniz, and Calace. Donations are welcome.

L’événement CONCERT FOLIE À DEUX Vinça a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI CONFLENT CANIGO

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