Concert folk avec Céline Mauge à l’École de musique, Paris 20ème, École de musique, Paris

Informations pratiques

Concert folk avec Céline Mauge à l’École de musique, Paris 20ème Samedi 11 juillet, 18h00 École de musique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:20:00+02:00

Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:20:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/1ca37919 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une parenthèse musicale hors du temps ? Rejoignez Céline Mauge pour un concert folk intimiste à la Salle Saint-Fargeau. Avec sa voix reconnaissable et son talent pour envelopper les mots de poésie, Céline vous invite à un voyage sonore entre ballades en français et reprises anglaises. Dans une ambiance conviviale, partagez ce moment avec une vingtaine de privilégiés. Installé confortablement, laissez-vous porter par la douceur de sa guitare et les notes du piano à queue Yamaha C3. Ce rendez-vous unique est une opportunité rare de découvrir une artiste talentueuse dans un cadre chaleureux. 11 juillet 2026 École de musique, Paris 20ème ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/1ca37919

École de musique Paris 20ème Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/1ca37919 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/1ca37919 »}]

Concert folk intimiste avec Céline Mauge à Paris, 11 juillet. 10€ Hormur Musique