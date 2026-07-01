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Concert folk avec Céline Mauge à l’École de musique, Paris 20ème, École de musique, Paris

samedi 11 juillet 2026 · École de musique · Paris

Concert folk avec Céline Mauge à l’École de musique, Paris 20ème, École de musique, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
École de musique
Adresse
Paris 20ème
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Concert folk avec Céline Mauge à l’École de musique, Paris 20ème Samedi 11 juillet, 18h00 École de musique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:20:00+02:00
Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:20:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/1ca37919 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une parenthèse musicale hors du temps ? Rejoignez Céline Mauge pour un concert folk intimiste à la Salle Saint-Fargeau. Avec sa voix reconnaissable et son talent pour envelopper les mots de poésie, Céline vous invite à un voyage sonore entre ballades en français et reprises anglaises. Dans une ambiance conviviale, partagez ce moment avec une vingtaine de privilégiés. Installé confortablement, laissez-vous porter par la douceur de sa guitare et les notes du piano à queue Yamaha C3. Ce rendez-vous unique est une opportunité rare de découvrir une artiste talentueuse dans un cadre chaleureux. 11 juillet 2026 École de musique, Paris 20ème ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/1ca37919

École de musique Paris 20ème Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/1ca37919 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/1ca37919 »}]
Concert folk intimiste avec Céline Mauge à Paris, 11 juillet. 10€ Hormur Musique

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