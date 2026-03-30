Concert folk – guitare & voix Feuille Blanche, Café Noir Paris
Concert folk – guitare & voix Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 25 avril 2026.
Le temps d’une soirée, Feuille Blanche Café Noir se transforme en scène intimiste.
Une voix, une guitare, des morceaux folk aux accents doux et sincères…
Un moment simple, proche des artistes, comme un concert à la maison.
On écoute, on se laisse porter, on partage un verre, et le temps ralentit un peu.
Tarif : consommation + chapeau pour les artistes
Réservation conseillée – places limitées
Le temps d’une soirée, Feuille Blanche Café Noir se transforme en scène intimiste. Une voix, une guitare, des morceaux folk aux accents doux et sincères…
Le samedi 25 avril 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Consommation + chapeau pour les artistes
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris
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