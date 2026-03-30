Concert folk – guitare & voix Feuille Blanche, Café Noir Paris

Le temps d’une soirée, Feuille Blanche Café Noir se transforme en scène intimiste.

Une voix, une guitare, des morceaux folk aux accents doux et sincères…

Un moment simple, proche des artistes, comme un concert à la maison.

On écoute, on se laisse porter, on partage un verre, et le temps ralentit un peu.

Tarif : consommation + chapeau pour les artistes

Réservation conseillée – places limitées

Le temps d’une soirée, Feuille Blanche Café Noir se transforme en scène intimiste. Une voix, une guitare, des morceaux folk aux accents doux et sincères…

Le samedi 25 avril 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Consommation + chapeau pour les artistes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



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