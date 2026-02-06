Concert • Fool Puppets Square René-Bardet Cusset

Concert • Fool Puppets

Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, Thé Cosi et Chez les coincoins s’associent pour accueillir le groupe Fool Puppets le dimanche 21 juin à 19h square René-Bardet.

.

Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com

English :

To celebrate the Fête de la Musique 2026, Thé Cosi and Chez les coincoins are joining forces to welcome the group Fool Puppets on Sunday June 21 at 7pm in Square René-Bardet.

