Ploemel

Concert Francis Wirth, pianiste

Eglise Saint André Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Francis Wirth est un pianiste et concertiste français actif dans le domaine de la musique classique.

Né en 1963, il a poursuivi ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg, où il a obtenu plusieurs premiers prix dans des disciplines variées, notamment en piano, déchiffrage, formation musicale, acoustique et musique de chambre.

Ses concerts, souvent organisés dans des églises ou salles de spectacle, contribuent à la diffusion de la musique classique et romantique

Concert de musiques baroques à contemporaines

Pièces de Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel.

Tout public

Durée 1h45 .

Eglise Saint André Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 84 23 47 89

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English :

L’événement Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon