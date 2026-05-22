Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel
Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel jeudi 16 juillet 2026.
Ploemel
Concert Francis Wirth, pianiste
Eglise Saint André Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Francis Wirth est un pianiste et concertiste français actif dans le domaine de la musique classique.
Né en 1963, il a poursuivi ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg, où il a obtenu plusieurs premiers prix dans des disciplines variées, notamment en piano, déchiffrage, formation musicale, acoustique et musique de chambre.
Ses concerts, souvent organisés dans des églises ou salles de spectacle, contribuent à la diffusion de la musique classique et romantique
Concert de musiques baroques à contemporaines
Pièces de Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel.
Tout public
Durée 1h45 .
Eglise Saint André Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 84 23 47 89
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English :
L’événement Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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