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Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel

Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint André

Ville : 56400 Ploemel

Département : Morbihan

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Ploemel

Concert Francis Wirth, pianiste

Eglise Saint André Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Francis Wirth est un pianiste et concertiste français actif dans le domaine de la musique classique.
Né en 1963, il a poursuivi ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg, où il a obtenu plusieurs premiers prix dans des disciplines variées, notamment en piano, déchiffrage, formation musicale, acoustique et musique de chambre.
Ses concerts, souvent organisés dans des églises ou salles de spectacle, contribuent à la diffusion de la musique classique et romantique

Concert de musiques baroques à contemporaines
Pièces de Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel.

Tout public
Durée 1h45   .

Eglise Saint André Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 84 23 47 89 

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English :

L’événement Concert Francis Wirth, pianiste Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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