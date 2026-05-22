Fest noz, Arvest Ploemel
Fest noz, Arvest Ploemel samedi 18 juillet 2026.
Ploemel
Fest noz, Arvest
Stade de kermarquer Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Depuis sa création en 2000, ARVEST n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires entre musique à danser et chansons aux influences rock électro.
Ce groupe atypique concocte à sa manière un savant mélange de guitares, programmations et “kan ha diskan”.
Tout public ,
Gratuit
En plein air .
Stade de kermarquer Ploemel 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fest noz, Arvest Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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