Ploemel

Fest noz, Arvest

Stade de kermarquer Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Depuis sa création en 2000, ARVEST n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires entre musique à danser et chansons aux influences rock électro.

Ce groupe atypique concocte à sa manière un savant mélange de guitares, programmations et “kan ha diskan”.

Tout public ,

Gratuit

En plein air .

Stade de kermarquer Ploemel 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fest noz, Arvest Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon