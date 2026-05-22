Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fest noz, Arvest Ploemel

Fest noz, Arvest Ploemel samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Stade de kermarquer

Ville : 56400 Ploemel

Département : Morbihan

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Ploemel

Fest noz, Arvest

Stade de kermarquer Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Depuis sa création en 2000, ARVEST n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires entre musique à danser et chansons aux influences rock électro.
Ce groupe atypique concocte à sa manière un savant mélange de guitares, programmations et “kan ha diskan”.

Tout public ,
Gratuit
En plein air   .

Stade de kermarquer Ploemel 56400 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest noz, Arvest Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Ploemel (Morbihan)