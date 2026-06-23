Poterie enfants adultes Ploemel
Poterie enfants adultes Ploemel lundi 6 juillet 2026.
Ploemel
Poterie enfants adultes
28, Route Du Grand Large Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-21 13:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-18
Cet été, profitez des stages de poterie pour adultes à Terre Libre !
Atelier tournage (environ 12 pièces) mais aussi des réalisations à la plaque (empreintes textiles par exemple) et autres techniques façonnage et de décors pour réaliser vos propres céramiques artisanales.
le coût du stage comprends 15 heures au total 12 heures en 4 séances et 1 séance ultérieure pour l’émaillage après la 1ère cuisson.
En matinée, de 10h à 13h
Sur réservation 3 personnes au maximum en tournage .
28, Route Du Grand Large Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 83 54 15 95
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English :
L’événement Poterie enfants adultes Ploemel a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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