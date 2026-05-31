Visite théatralisée Le Grand oral Ploemel
Visite théatralisée Le Grand oral Ploemel dimanche 5 juillet 2026.
Ploemel
Visite théatralisée Le Grand oral
Chapelle Notre-Dame De Gornévec Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
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Sur réservation .
Chapelle Notre-Dame De Gornévec Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Visite théatralisée Le Grand oral Ploemel a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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