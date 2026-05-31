Ploemel

Visite théatralisée Le Grand oral

Chapelle Notre-Dame De Gornévec Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

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Sur réservation .

Chapelle Notre-Dame De Gornévec Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Visite théatralisée Le Grand oral Ploemel a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon