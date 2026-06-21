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Summer cup Lieu-dit Pont-Fol Ploemel

Summer cup Lieu-dit Pont-Fol Ploemel jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Pont-Fol

Adresse : Kart 56

Ville : 56400 Ploemel

Département : Morbihan

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ploemel

Summer cup

Lieu-dit Pont-Fol Kart 56 Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La SUMMER CUP est de retour !
Tous les jeudis soir en Juillet et Août 2026.

Au programme
8’ d’essais libre
6’ d’essai chrono
10 tours de finale
Podium

51€/ personne
Ouvert à tous à partir de 14 ans et +
19h00
Inscription sur notre site internet.

Pilote débutant ou confirmé, c’est l’occasion idéale de venir faire du karting sur la plus grande piste du Morbihan.   .

Lieu-dit Pont-Fol Kart 56 Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 71 71 

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English :

L’événement Summer cup Ploemel a été mis à jour le 2026-06-17 par ADT 56

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