Summer cup Lieu-dit Pont-Fol Ploemel
Summer cup Lieu-dit Pont-Fol Ploemel jeudi 9 juillet 2026.
Ploemel
Summer cup
Lieu-dit Pont-Fol Kart 56 Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
La SUMMER CUP est de retour !
Tous les jeudis soir en Juillet et Août 2026.
Au programme
8’ d’essais libre
6’ d’essai chrono
10 tours de finale
Podium
51€/ personne
Ouvert à tous à partir de 14 ans et +
19h00
Inscription sur notre site internet.
Pilote débutant ou confirmé, c’est l’occasion idéale de venir faire du karting sur la plus grande piste du Morbihan. .
Lieu-dit Pont-Fol Kart 56 Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 71 71
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English :
L’événement Summer cup Ploemel a été mis à jour le 2026-06-17 par ADT 56
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