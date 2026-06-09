Stages de golf (vacances d’été) Ploemel
Stages de golf (vacances d’été) Ploemel lundi 6 juillet 2026.
Ploemel
Stages de golf (vacances d’été)
Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Cet été, découvrez le golf en pleine nature !
À 10 min d’Auray et 15 min de Carnac, le Golf de Saint-Laurent vous accueille pour partager un moment sportif, ludique et convivial avec nos 3 enseignants diplômés.
Stages Juniors, Initiation & Perfectionnement
2 h par jour pendant 3 jours. .
Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 85 18
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English :
L’événement Stages de golf (vacances d’été) Ploemel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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