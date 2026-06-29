Stage poterie pour enfants Ploemel
Stage poterie pour enfants Ploemel mardi 7 juillet 2026.
Ploemel
Stage poterie pour enfants
28, Route Du Grand Large Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18
Terre Libre propose à vos enfants de + de 7 ans une activité de stage de poterie cet été.
Au total 3 demi-journées soit 6h de créations et d’amusement autour de la terre, dans un atelier tout récent et où les idées ne manqueront pas !
Encadrée par Marie Laure, céramiste d’art.
Au plaisir de vous accueillir dans cette découverte de l’argile. .
28, Route Du Grand Large Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 83 54 15 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage poterie pour enfants Ploemel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Ploemel (Morbihan)
- Karting trophée solidaire Z.A. La Madeleine Ploemel 2 juillet 2026
- Visite théatralisée Le Grand oral Ploemel 5 juillet 2026
- Stages de golf (vacances d’été) Ploemel 6 juillet 2026
- Poterie enfants adultes Ploemel 6 juillet 2026
- Stages découverte 1h30 Ploemel 7 juillet 2026