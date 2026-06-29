Ploemel

Stage poterie pour enfants

28, Route Du Grand Large Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18

Terre Libre propose à vos enfants de + de 7 ans une activité de stage de poterie cet été.

Au total 3 demi-journées soit 6h de créations et d’amusement autour de la terre, dans un atelier tout récent et où les idées ne manqueront pas !

Encadrée par Marie Laure, céramiste d’art.

Au plaisir de vous accueillir dans cette découverte de l’argile. .

28, Route Du Grand Large Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 83 54 15 95

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English :

L’événement Stage poterie pour enfants Ploemel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon