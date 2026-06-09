Stages découverte 1h30 Ploemel
Stages découverte 1h30 Ploemel mardi 7 juillet 2026.
Ploemel
Stages découverte 1h30
Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, découvrez le golf en pleine nature !
À 10 min d’Auray et 15 min de Carnac, le Golf de Saint-Laurent vous accueille pour partager un moment sportif, ludique et convivial avec nos 3 enseignants diplômés.
Stages Premium Débutants
Ouverts à tous familles, amis, enfants et adultes.
10 places seulement. Sur réservation.
Une activité originale pour vos vacances et l’occasion idéale de découvrir le plaisir du golf dans un cadre exceptionnel. .
Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 85 18
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English :
L’événement Stages découverte 1h30 Ploemel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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