Ploemel

Stages découverte 1h30

Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Cet été, découvrez le golf en pleine nature !

À 10 min d’Auray et 15 min de Carnac, le Golf de Saint-Laurent vous accueille pour partager un moment sportif, ludique et convivial avec nos 3 enseignants diplômés.

Stages Premium Débutants

Ouverts à tous familles, amis, enfants et adultes.

10 places seulement. Sur réservation.

Une activité originale pour vos vacances et l’occasion idéale de découvrir le plaisir du golf dans un cadre exceptionnel. .

Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 85 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages découverte 1h30 Ploemel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon