Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stages découverte 1h30 Ploemel

Stages découverte 1h30 Ploemel mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Golf Bluegreen de Saint Laurent

Ville : 56400 Ploemel

Département : Morbihan

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif :

Ploemel

Stages découverte 1h30

Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07

Cet été, découvrez le golf en pleine nature !

À 10 min d’Auray et 15 min de Carnac, le Golf de Saint-Laurent vous accueille pour partager un moment sportif, ludique et convivial avec nos 3 enseignants diplômés.
Stages Premium Débutants
Ouverts à tous familles, amis, enfants et adultes.
10 places seulement. Sur réservation.

Une activité originale pour vos vacances et l’occasion idéale de découvrir le plaisir du golf dans un cadre exceptionnel.   .

Golf Bluegreen de Saint Laurent Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 85 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages découverte 1h30 Ploemel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Ploemel (Morbihan)