Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

CONCERT FRANCK LOPEZ

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le talentueux Franck Lopez est de retour chez votre caviste !

Le talentueux Franck Lopez est de retour chez votre caviste ! Venez danser au son de ses reprises françaises et internationales, accompagné de son violon et de son incroyable talent .

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07

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English : CONCERT FRANCK LOPEZ

The talented Franck Lopez is back at your wine shop, to enchant the end of 2025 and harmonize the beginning of 2026!

L’événement CONCERT FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS