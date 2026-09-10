CONCERT FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault
vendredi 25 septembre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
CONCERT FRANCK LOPEZ
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le talentueux Franck Lopez est de retour chez votre caviste !
Le talentueux Franck Lopez est de retour chez votre caviste ! Venez danser au son de ses reprises françaises et internationales, accompagné de son violon et de son incroyable talent .
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07
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English : CONCERT FRANCK LOPEZ
The talented Franck Lopez is back at your wine shop, to enchant the end of 2025 and harmonize the beginning of 2026!
L’événement CONCERT FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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