Concert « Fruits de la passion », Hôpital du Vésinet, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital du Vésinet · Le Vésinet
Informations pratiques
Concert « Fruits de la passion » Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôpital du Vésinet Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Concert « Fruits de la passion. De la fureur baroque aux amours des compositeurs du Vésinet… » – par Lazare Lubek au piano et Mathis Mitsopoulos, contre-ténor
Organisé par l’association L’Esprit musical
Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre
Concert « Fruits de la passion. De la fureur baroque aux amours des compositeurs du Vésinet »
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