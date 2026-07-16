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AGENDA · Le Vésinet

Concert « Fruits de la passion », Hôpital du Vésinet, Le Vésinet

dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital du Vésinet · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôpital du Vésinet
Adresse
72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines

Concert « Fruits de la passion » Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôpital du Vésinet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Concert « Fruits de la passion. De la fureur baroque aux amours des compositeurs du Vésinet… » – par Lazare Lubek au piano et Mathis Mitsopoulos, contre-ténor
Organisé par l’association L’Esprit musical

Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre
Concert « Fruits de la passion. De la fureur baroque aux amours des compositeurs du Vésinet »

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