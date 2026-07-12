Informations pratiques

Ambrugeat

Concert Fusa

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

FUSA !

concert quartet de musiques brésiliennes

Fusa! est un quartet formé par des musicien.ne.s passionné.e.s par le choro (musique brésilienne urbaine et métissée) et les chansons populaires brésiliennes. Après s’être côtoyés au sein de la scène toulousaine des musiques brésiliennes, ils ont décidé de créer Fusa! pour conjuguer leurs talents à travers une relecture inventive des plus beaux morceaux du genre et en proposant aussi des compositions originales…

Participation libre .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Concert Fusa

L’événement Concert Fusa Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze