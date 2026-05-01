Erbrée

Concert Gabriel Saglio

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert de Gabriel Saglio le samedi 9 mai à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Après un album très remarqué en 2021, dans lequel Gabriel Saglio avait invité les légendes de la musique africaine Bonga et Sekouba Bambino à se joindre à lui, le chanteur poète revient avec son nouvel album, De l’infini. Toujours accompagné de ses quatre acolytes, il enflamme la scène avec ses chansons colorées.

Assiettes gourmandes préparées avec les produits de la ferme Thélème pour le dîner avant le concert de Gabriel Saglio.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement Concert Gabriel Saglio Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE