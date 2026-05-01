Erbrée

Soirée vins & musique

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Soirée vins & musique, oenologie et violon solo avec Anna Göckel, le jeudi 21 mai à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

D’un vin voluptueux au velours d’un violon, il n’y a qu’un accord. Anna Göckel, concertiste de renommée internationale & Romain Danzanvilliers, sœnologue, vous invite à un voyage sensoriel au cœur de paysages kaléidoscopiques.

Dégustation musicale suivie d’un concert Carte Blanche à Anne Göckel.

Remarquée pour la profondeur et la sincérité de ses interprétations, Anna Göckel est l’une des violonistes les plus fascinantes de sa génération. Révélation Classique de l’ADAMI en 2016, Prix Enesco de la SACEM en 2020, elle explore passionnément les différents répertoires de son violon, du baroque à la création contemporaine.

Le tarif comprend le Concert & les Vins servis par Romain Danzanvilliers. Les vins sont

accompagnés de bouchées gourmandes produites au Château des Bretonnières par la Ferme Thélème. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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L’événement Soirée vins & musique Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE