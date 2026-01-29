Concert Gaëtan Roussel Les Arènes Metz

Concert Gaëtan Roussel

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Prolifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement. Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio “Marjolaine“ à paraitre le 14 novembre 2025. Il sera pour l’occasion en tournée en France à partir du printemps 2026.Adultes

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

Gaëtan Roussel is a prolific carrier and transmitter of projects, constantly inventing his own destiny as an artist on the move. After a triumphant reunion with Louise Attaque, he is back on the solo scene with his sixth studio album, Marjolaine, due for release on November 14, 2025. For the occasion, he will be touring France from spring 2026.

