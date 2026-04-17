Open Heaven Galerie PJ Metz

Metz

Open Heaven

Galerie PJ 10 rue des Jardins 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 00:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03

Galerie PJ a le plaisir de présenter Open Heaven, une exposition qui explore la capacité de Lauren Clay à établir un dialogue entre le physique et le surnaturel, où la notion de lieu et l’atmosphère spirituelle inhérente aux espaces architecturaux constituent le fondement de sa pratique.Tout public

0 .

Galerie PJ 10 rue des Jardins 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Galerie PJ is pleased to present Open Heaven, an exhibition that explores Lauren Clay’s ability to establish a dialogue between the physical and the supernatural, where the notion of place and the spiritual atmosphere inherent in architectural spaces form the foundation of her practice.

L’événement Open Heaven Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ