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Open Heaven Galerie PJ Metz

Open Heaven Galerie PJ Metz

Open Heaven Galerie PJ Metz samedi 18 avril 2026.

Lieu : Galerie PJ

Adresse : 10 rue des Jardins 57000 Metz

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 00:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Open Heaven

Galerie PJ 10 rue des Jardins 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 00:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03

Galerie PJ a le plaisir de présenter Open Heaven, une exposition qui explore la capacité de Lauren Clay à établir un dialogue entre le physique et le surnaturel, où la notion de lieu et l’atmosphère spirituelle inhérente aux espaces architecturaux constituent le fondement de sa pratique.Tout public
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Galerie PJ 10 rue des Jardins 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Galerie PJ is pleased to present Open Heaven, an exhibition that explores Lauren Clay’s ability to establish a dialogue between the physical and the supernatural, where the notion of place and the spiritual atmosphere inherent in architectural spaces form the foundation of her practice.

L’événement Open Heaven Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ

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