Concert Gala du Festival Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Concert Gala du Festival

Basilique du Sacré-Cœur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert Gala du Festival Orgue, piano, musique de chambre. Oeuvres de BACH, MOZART, SAINT-SAËNS, FRANCK, VIERNE, LEFEBURE-WÉLY, ELGAR. Frédéric Blanc, orgue. .

Basilique du Sacré-Cœur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Gala du Festival

L’événement Concert Gala du Festival Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais