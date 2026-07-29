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AGENDA · Paray-le-Monial

Concert Gala du Festival Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial

dimanche 2 août 2026 · Basilique du Sacré-Cœur · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Basilique du Sacré-Cœur
Adresse
25 Avenue Jean-Paul II
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Paray-le-Monial

Concert Gala du Festival

Basilique du Sacré-Cœur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert Gala du Festival Orgue, piano, musique de chambre. Oeuvres de BACH, MOZART, SAINT-SAËNS, FRANCK, VIERNE, LEFEBURE-WÉLY, ELGAR. Frédéric Blanc, orgue.   .

Basilique du Sacré-Cœur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Gala du Festival

L’événement Concert Gala du Festival Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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