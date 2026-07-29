Concert Gala du Festival Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial
dimanche 2 août 2026 · Basilique du Sacré-Cœur · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Concert Gala du Festival
Basilique du Sacré-Cœur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert Gala du Festival Orgue, piano, musique de chambre. Oeuvres de BACH, MOZART, SAINT-SAËNS, FRANCK, VIERNE, LEFEBURE-WÉLY, ELGAR. Frédéric Blanc, orgue. .
Basilique du Sacré-Cœur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert Gala du Festival
L’événement Concert Gala du Festival Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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