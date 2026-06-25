Concert • Gavrocks La Cervoiserie Cusset

Informations pratiques

Cusset

Concert • Gavrocks

La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

La cervoiserie accueille le groupe Gavrocks pour une soirée live le vendredi 6 novembre 2026 dès 20h.

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La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09 vichy@lacervoiserie.com

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English :

The Cervoiserie is hosting the band Gavrocks for a live performance on Friday, November 6, 2026, starting at 8 p.m.

L’événement Concert • Gavrocks Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations