Concert General Levy Philosophy Le concept La Rochelle

La Rochelle

Concert General Levy

Philosophy Le concept 15 RUE ELIE BARREAU La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le vendredi 5 juin, Le Philosophy se transforme en temple sound system pour une session qui s’annonce ruff & tuff.

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Philosophy Le concept 15 RUE ELIE BARREAU La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 06 97 39 philosophy.leconcept@gmx.fr

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English :

On Friday June 5, Le Philosophy is transformed into a sound system temple for a session that promises to be ruff & tuff.

L’événement Concert General Levy La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle