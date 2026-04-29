Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert General Levy Philosophy Le concept La Rochelle

Concert General Levy Philosophy Le concept La Rochelle vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Philosophy Le concept

Adresse : 15 RUE ELIE BARREAU

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 20

La Rochelle

Concert General Levy

Philosophy Le concept 15 RUE ELIE BARREAU La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Le vendredi 5 juin, Le Philosophy se transforme en temple sound system pour une session qui s’annonce ruff & tuff.
  .

Philosophy Le concept 15 RUE ELIE BARREAU La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 06 97 39  philosophy.leconcept@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday June 5, Le Philosophy is transformed into a sound system temple for a session that promises to be ruff & tuff.

L’événement Concert General Levy La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)