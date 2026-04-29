Concert General Levy Philosophy Le concept La Rochelle
Concert General Levy Philosophy Le concept La Rochelle vendredi 5 juin 2026.
La Rochelle
Concert General Levy
Philosophy Le concept 15 RUE ELIE BARREAU La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le vendredi 5 juin, Le Philosophy se transforme en temple sound system pour une session qui s’annonce ruff & tuff.
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Philosophy Le concept 15 RUE ELIE BARREAU La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 06 97 39 philosophy.leconcept@gmx.fr
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English :
On Friday June 5, Le Philosophy is transformed into a sound system temple for a session that promises to be ruff & tuff.
L’événement Concert General Levy La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle
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