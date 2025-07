Concert Génération Céline T’aimer Encore Chartres

Concert Génération Céline T’aimer Encore Chartres dimanche 11 octobre 2026.

Concert Génération Céline T’aimer Encore

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

2026-10-11

Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nous offre un nouveau spectacle XXL GÉNÉRATION CÉLINE !

Plongez au cœur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !

Laissez-vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l’héritage musical incomparable de cette légende vivante. .

English :

After the incredible success of L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE brings us a new XXL show: GÉNÉRATION CÉLINE!

German :

Nach dem unglaublichen Erfolg von L’HÉRITAGE GOLDMAN, bietet uns LE CONCERT EXTRAORDINAIRE eine neue XXL-Show: GÉNÉRATION CÉLINE!

Italiano :

Dopo l’incredibile successo de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE ci propone un nuovo spettacolo XXL: GÉNÉRATION CÉLINE!

Espanol :

Tras el increíble éxito de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nos trae un nuevo espectáculo XXL: ¡GÉNÉRATION CÉLINE!

