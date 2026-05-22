Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin Polignac

Polignac

Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Martin

Eglise Saint-Martin Bourg Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre du Festival de La Chaise-Dieu, le concert Génération Chaise-Dieu fait étape à Polignac le 29 août 2026 à 18h à l’église Saint-Martin. Un rendez-vous gratuit pour découvrir de jeunes talents.

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Eglise Saint-Martin Bourg Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 48 28 festival@chaise-dieu.com

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English :

As part of the La Chaise-Dieu Festival, the Génération Chaise-Dieu concert will be stopping off in Polignac on August 29, 2026 at 6pm in the Saint-Martin church. A free opportunity to discover young talent.

L’événement Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Martin Polignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay