J.E.P. Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Forteresse de Polignac propose un programme d’animations spécifique avec de nombreux ateliers. Visites guidées à 15h00 samedi et dimanche et entrée à tarif réduit (3€).

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com

English :

For the European Heritage Days, the Forteresse de Polignac is offering a special program of activities and workshops. Guided tours at 3:00 pm on Saturday and Sunday, with reduced admission (3?).

