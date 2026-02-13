J.E.P. Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Forteresse de Polignac propose un programme d’animations spécifique avec de nombreux ateliers. Visites guidées à 15h00 samedi et dimanche et entrée à tarif réduit (3€).
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com
English :
For the European Heritage Days, the Forteresse de Polignac is offering a special program of activities and workshops. Guided tours at 3:00 pm on Saturday and Sunday, with reduced admission (3?).
L’événement J.E.P. Forteresse de Polignac Polignac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay