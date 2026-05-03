Foulées du Château de Polignac Salle communale Polignac

Polignac

Foulées du Château de Polignac

Salle communale 20 Rue des Ecoles Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association “Polignac pour tous” vous donne rendez-vous le 27 septembre 2026, dès 9h30 à Polignac pour sa 17ème édition des Foulées du Château courses enfants et adultes et une marche famille vous sont proposées.

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Salle communale 20 Rue des Ecoles Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 83 03 92

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English :

The Polignac pour tous association looks forward to seeing you on September 27, 2026, at 9:30 am in Polignac for its 17th edition of the Foulées du Château : races for children and adults and a family walk.

L’événement Foulées du Château de Polignac Polignac a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay