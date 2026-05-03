Foulées du Château de Polignac Salle communale Polignac
Foulées du Château de Polignac Salle communale Polignac dimanche 27 septembre 2026.
Polignac
Foulées du Château de Polignac
Salle communale 20 Rue des Ecoles Polignac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’association “Polignac pour tous” vous donne rendez-vous le 27 septembre 2026, dès 9h30 à Polignac pour sa 17ème édition des Foulées du Château courses enfants et adultes et une marche famille vous sont proposées.
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Salle communale 20 Rue des Ecoles Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 83 03 92
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English :
The Polignac pour tous association looks forward to seeing you on September 27, 2026, at 9:30 am in Polignac for its 17th edition of the Foulées du Château : races for children and adults and a family walk.
L’événement Foulées du Château de Polignac Polignac a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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