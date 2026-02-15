Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko Forteresse de Polignac Polignac

Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez vivre Halloween en flammes ! Spectacle de feu Infernodeliko par la Compagnie FuegoLoko à la Forteresse de Polignac jongleries enflammées, cracheurs de feu, humour et effets pyrotechniques. Deux séances au choix 17h30 et 20h30.

.

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and experience Halloween in flames! Infernodeliko fire show by Compagnie FuegoLoko at the Forteresse de Polignac: flaming jugglers, fire-eaters, humor and pyrotechnic effects. Two sessions to choose from: 5:30pm and 8:30pm.

L’événement Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko Polignac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay