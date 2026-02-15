Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko Forteresse de Polignac Polignac
Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko Forteresse de Polignac Polignac samedi 31 octobre 2026.
Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Venez vivre Halloween en flammes ! Spectacle de feu Infernodeliko par la Compagnie FuegoLoko à la Forteresse de Polignac jongleries enflammées, cracheurs de feu, humour et effets pyrotechniques. Deux séances au choix 17h30 et 20h30.
.
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and experience Halloween in flames! Infernodeliko fire show by Compagnie FuegoLoko at the Forteresse de Polignac: flaming jugglers, fire-eaters, humor and pyrotechnic effects. Two sessions to choose from: 5:30pm and 8:30pm.
L’événement Spectacle de feu pour Halloween Infernodeliko Polignac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay