Concert Georges Brassens par Dominique Lamour et ses musiciens Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Concert Georges Brassens par Dominique Lamour et ses musiciens

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 20h30.

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 29 novembre 2026 à partir de 16h.

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 20h30.

Samedi 20 février 2027 à partir de 20h30.

Dimanche 21 février 2027 à partir de 16h.

Samedi 17 avril 2027 à partir de 20h30.

Dimanche 18 avril 2027 à partir de 16h.

Samedi 29 mai 2027 à partir de 20h30. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-28 2026-11-29 2027-01-23 2027-02-20 2027-02-21 2027-04-17 2027-04-18 2027-05-29

Dominique Lamour accompagné par Nicolas Matteï (guitare solo), Aurélien Lamour (guitare rythmique),

Jean-Christophe Gautier (contrebasse)

Dominique Lamour fait revivre plus de 25 titres de l’homme à la moustache. Brassens le disait lui-même, il n’était pas totalement libre de ses gestes pour interpréter ses chansons, explique Dominique. Sur son tabouret, il était un peu prisonnier de sa guitare …

Dès lors, avec trois musiciens à ses côtés, Dominique profite de la scène pour donner toute la place à la gestuelle et à l’interprétation des textes . Des textes qui prennent ainsi une nouvelle dimension scénique, regagnant les couleurs de l’inédit de leurs premières heures. On se prend même à croire les entendre pour la première fois.

Pour autant, Dominique tient à respecter l’essence des textes composés par Brassens . Nous revisitons les chansons dans le respect de l’oeuvre originelle , sans faire de gros arrangements, contrairement à ce qui a pu se faire récemment.

Un spectacle scénique et atypique rempli d’émotion, qui dépoussière avec humour la lampe merveilleuse de Georges Brassens, et ce bon génie nous régale d’un moment authentique et intact. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

Dominique Lamour, accompanied by Nicolas Mattef (lead guitar), Aurélien Lamour (rhythm guitar),

Jean-Christophe Gautier (double bass)

L’événement Concert Georges Brassens par Dominique Lamour et ses musiciens Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille