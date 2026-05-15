Concert Ghalia Volt & Laure and the Little Spoons Sorties de plage Châtelaillon-Plage
Concert Ghalia Volt & Laure and the Little Spoons Sorties de plage Châtelaillon-Plage mardi 7 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Concert Ghalia Volt & Laure and the Little Spoons Sorties de plage
Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Vivez l’ouverture du festival Sorties de Plage à Châtelaillon-Plage avec une soirée entre soul, funk, blues et rock, en collaboration avec le 33ᵉ festival Cognac Blues Passions, avec Ghalia Volt et Laure & the Little Spoons au Théâtre de Verdure.
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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Ghalia Volt & Laure and the Little Spoons Beach outings
Experience the opening of the Sorties de Plage festival in Châtelaillon-Plage with an evening of soul, funk, blues and rock, in collaboration with the 33ᵉ Cognac Blues Passions festival, with Ghalia Volt and Laure & the Little Spoons at the Théâtre de Verdure.
L’événement Concert Ghalia Volt & Laure and the Little Spoons Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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