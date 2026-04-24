Concert Gigolettes & Yop Brass Band Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Concert Gigolettes & Yop Brass Band

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Chorale (adulte) • Dirigée par Valéry Dekowski

BRASS BAND (groupe 15-30 ans) • Dirigé par Valéry Dekowski & Pierre Millet

Quel bel apéro !

Chorale (adulte) • Dirigée par Valéry Dekowski

BRASS BAND (groupe 15-30 ans) • Dirigé par Valéry Dekowski & Pierre Millet

Quel bel apéro !

Au son d’un Brass Band un peu déglingos composé de jeunes cuivrailles et de vocalistes chamarés, vous pourrez siroter une ginger beer qui vous laissera les oreilles libres pour écouter des extraits de l’opéra de quat’ sous ou des morceaux improbables constituant un petit cabinet sonore de curiosités. Laissez vous aller à la découverte !

Ces jeunes zigotos seront rejoints au bout d’un adulable moment par notre géniale chorale de retraités qui entonnera des morceaux de Kent, Feu Chatterton ou Balavoine avec dynamisme et passion !! .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Concert Gigolettes & Yop Brass Band

Choir (adults) Directed by Valéry Dekowski

BRASS BAND (15-30 age group) Conducted by Valéry Dekowski & Pierre Millet

What a great aperitif!

L’événement Concert Gigolettes & Yop Brass Band Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité