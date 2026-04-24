Concert Gigolettes & Yop Brass Band Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Concert Gigolettes & Yop Brass Band Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 23 mai 2026.
Caen
Concert Gigolettes & Yop Brass Band
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Chorale (adulte) • Dirigée par Valéry Dekowski
BRASS BAND (groupe 15-30 ans) • Dirigé par Valéry Dekowski & Pierre Millet
Quel bel apéro !
Chorale (adulte) • Dirigée par Valéry Dekowski
BRASS BAND (groupe 15-30 ans) • Dirigé par Valéry Dekowski & Pierre Millet
Quel bel apéro !
Au son d’un Brass Band un peu déglingos composé de jeunes cuivrailles et de vocalistes chamarés, vous pourrez siroter une ginger beer qui vous laissera les oreilles libres pour écouter des extraits de l’opéra de quat’ sous ou des morceaux improbables constituant un petit cabinet sonore de curiosités. Laissez vous aller à la découverte !
Ces jeunes zigotos seront rejoints au bout d’un adulable moment par notre géniale chorale de retraités qui entonnera des morceaux de Kent, Feu Chatterton ou Balavoine avec dynamisme et passion !! .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Gigolettes & Yop Brass Band
Choir (adults) Directed by Valéry Dekowski
BRASS BAND (15-30 age group) Conducted by Valéry Dekowski & Pierre Millet
What a great aperitif!
L’événement Concert Gigolettes & Yop Brass Band Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö Le Cargö Caen 24 avril 2026
- NOEMIE BOUSQUAINAUD – NOEMIE BOUSQUAINAUD – COOUCOU LES MOCHES THEATRE A L’OUEST Caen 25 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE CAEN Caen 25 avril 2026
- Balade à vélo : les 48h de l’Agriculture urbaine à Caen, Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare, Caen 25 avril 2026
- Festival gourmand Melting Potes Caen 25 avril 2026