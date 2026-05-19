Concert Gilou Modjet Machine Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert Gilou Modjet Machine Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 6 juin 2026.
La Rochelle
Concert Gilou Modjet Machine
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vendredi 6 juin dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Gilou Modjet Machine pour une soirée disco-funk décalée, burlesque et festive aux sonorités vintage.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81
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English :
On Friday June 6th from 8.30pm, La Gueule du Loup welcomes Gilou Modjet Machine for an offbeat, burlesque and festive evening of vintage disco-funk.
L’événement Concert Gilou Modjet Machine La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle
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